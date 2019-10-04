Волкер в конгрессе: Трамп считал Украину коррумпированной страной с «ужасными людьми»

Президент США Дональд Трамп не хотел встречаться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной. Об этом заявил во время показаний в конгрессе бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BuzzFeed News.

Издание опубликовало ремарки Волкера для дачи показаний в конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампа. Заседание было закрытым и полная стенограмма не публиковалась.

Волкер показал конгрессу, что он встретился с Трампом в мае и предложил президенту США пригласить Зеленского в Белый дом, утверждая, что он может помочь преодолеть коррупцию в Украине. Но, по словам Волкера, Трамп в то время был «очень скептически» настроен к Зеленскому. «Он сказал, что Украина – коррумпированная страна, полная "ужасных людей". Он сказал, что "они пытались меня сбросить". Во время этого разговора он ссылался на разговоры с мэром Джулиани», – сказал Волкер.

«Мне было ясно, что, несмотря на позитивные новости и рекомендации, которые обнародовала эта официальная делегация о новом президенте, президент Трамп глубоко укоренился в негативном взгляде на Украину, который имел корни в прошлом. Он, очевидно, получал другую информацию из других источников, включая мэра Джулиани, которая была более негативной, что заставило его сохранить этот негативный взгляд», – добавил он.

Напомним, что бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер официально начал давать показания в рамках нижней палаты представителей в конгрессе.

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