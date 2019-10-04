Делегация конгресса США заверила в полной дальнейшей поддержке Украины

Во время встречи с министром обороны Украины, делегация конгресса Соединенных Штатов Америки заверила в полной дальнейшей поддержке Украины в борьбе за территориальную целостность и независимость. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«Присутствующая сегодня в Киеве делегация состоит как из республиканцев, так и из демократов. Здесь есть представители комитета по вооруженным силам и других важных комитетов. Мы прибыли для того, чтобы совместно дать важный четкий месседж – Соединенные Штаты поддерживают Украину. Конгресс США поддерживает усилия вашей страны в противостоянии вооруженной агрессии Российской Федерации», – отметил глава делегации, председатель подкомитета по вопросам боеготовности Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США конгрессмен Джон Гараменди.

«Мы знаем, что это нелегко, это требует сильных Вооруженных Сил. Поэтому для нас важно понять ваши потребности, чтобы по возвращении в Вашингтон завершить формирование предложений в бюджет, который будет включать поддержку для Украины и ее Вооруженных Сил», – добавил он.

Конгрессмены США отметили необходимость дальнейшего диалога и сотрудничества с Министерством обороны и Вооруженных Сил Украины с целью формирования эффективной помощи и поддержки со стороны Конгресса, определение основных потребностей для усиления возможностей Вооруженных Сил Украины.

Руководитель оборонного ведомства Андрей Загороднюк подчеркнул, что помощь, поступающая в Украину, используется эффективно и по назначению. Министр обороны Украины также отметил, что военнослужащие ВС Украины чувствуют поддержку и очень благодарны коллегам из США за помощь.

В свою очередь, члены делегации Конгресса США поделились впечатлениями о визите в Международный центр миротворчества и безопасности, где американские военные осуществляют подготовку подразделений ВС Украины, и выразили уверенность в продолжении дружеских отношений между странами.

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