В Мариуполе взорвали подозрительный чемодан, – СМИ (Фото)

В Мариуполе (Донецкая обл.) сегодня, 4 октября, во дворе жилых домов на ул. Грушевского местные жители обнаружили подозрительный черный чемодан. На одной из сторон чемодана была наклейка – желтый треугольник с молнией (знак «Опасность поражения электротоком»).

Местные жители вызвали полицию. На место прибыли не только правоохранители, но и спасатели, бригада медиков.

Правоохранители на месте приняли решение подорвать чемодан. В итоге в нем ничего не оказалось.

Источник: Сайт города Мариуполя

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