Пристайко рассказал, что по Донбассу есть план «А» и «Б»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на ТК «Украина» объяснил свое видении достижения мира на Донбассе, пишет «Сегодня.ua».
По словам министра, вся стратегия и тактика должна состоять из плана «А» и плана «Б», возможно, должен быть еще план «С».
«Первый план "А" – это о том, что мы делаем первые шаги для того, чтобы состоялась встреча (Нормандской четверки, – ред.), на которой за одним столом мы достигли бы той договоренности, которая под давлением наших западных партнеров выполнялась бы Россией. Если этот план не сработает, то у нас остается все меньше опций, у нас остается последний план – как сделать так, чтобы через нашу границу не проходили террористы», – отметил он.
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