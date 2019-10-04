Пристайко рассказал, что по Донбассу есть план «А» и «Б»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире политического ток-шоу « Свобода слова Савика Шустера » на ТК « Украина » объяснил свое видении достижения мира на Донбассе, пишет «Сегодня.ua» .

По словам министра, вся стратегия и тактика должна состоять из плана « А » и плана « Б » , возможно, должен быть еще план « С » .

« Первый план "А" – это о том, что мы делаем первые шаги для того, чтобы состоялась встреча (Нормандской четверки, – ред.), на которой за одним столом мы достигли бы той договоренности, которая под давлением наших западных партнеров выполнялась бы Россией. Если этот план не сработает, то у нас остается все меньше опций, у нас остается последний план – как сделать так, чтобы через нашу границу не проходили террористы » , – отметил он.

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