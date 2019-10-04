Сумской горсовет: «Формула Штайнмайера» легитимизирует НВФ на Донбассе

Депутаты Сумского горсовета выступают за недопущение имплементации «формулы Штайнмайера». Соответствующее обращение к президенту и Верховной Рады Украины ними было принято сегодня, 4 октября, на внеочередной сессии представительного органа, сообщает «Укринформ».

«Мы, депутаты Сумского городского совета, решительно отрицаем попытки через реализацию так называемой "формулы Штайнмайера" разменять перспективы украинской государственности на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором, что вновь сделает Украину частью России. По нашему мнению, намерения по реализации так называемой "формулы Штайнмайера" является явной сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне», – говорится в обращении.

По мнению депутатов, вследствие реализации так называемой «формулы Штайнмайера» Украина получит именно легитимизации и длительное консервирования «администраций» НВФ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в результате проведения выборов.

Учитывая это, депутатский корпус Сумского горсовета призывает все патриотические силы, представленные в Верховной Раде Украины, заблокировать принятие новой редакции и не допустить продолжения действия Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», известный также как Закон о особом статусе Донбасса.

Кроме того, депутаты призвали президента Украины разорвать дипломатические отношения с РФ и не возобновлять их до полной деоккупации всех украинских территорий, добиться реальных шагов в поддержку Украины от государств, которые декларировали безопасность и неприкосновенность ее границ в обмен на отказ от ядерного оружия.

Также в своем обращении Сумской горсовет требует от главы государства прекратить практику принятия судьбоносных для Украины решений без учета мнения общества за его спиной.

Депутаты предлагают руководству государства и ведущим политическим силам организовать Национальный круглый стол для выработки совместной общегосударственной стратегии на переговорах по российской агрессии на востоке Украины и судьбы временно неподконтрольных Украине территорий.

Напомним, что депутаты Львовского, Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов приняли на внеочередных сессиях обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде Украины, Кабинету министров Украины относительно общественно-политической ситуации в Украине.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!