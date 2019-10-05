Сводка из зоны ООС за 4 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 32 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Также отмечается, что, в нарушение минских соглашений, противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка. Во время этого обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 18 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

четыре раза неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новогнатовки – из автоматических гранатометов;

дважды неподалеку Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Лебединского – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

в районе Богдановки – из автоматического гранатомета;

вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета;

неподалеку Верхнеторецкого – из миномета калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза вблизи Новолуганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

четыре раза неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Мироновского – из станкового противотанкового гранатомета;

в районе Зайцево – из миномета калибра 82 мм;

неподалеку от Крымского – из вооружения БМП и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку от Золотого – из ручных противотанковых гранатометов.

С начала текущих суток НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

неподалеку от Гнутово – из стрелкового оружия;

вблизи Новогнатовки – из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:

неподалеку от Золотого – из миномета калибра 82 мм.

В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций у Ясиноватой, Саханки, Пикуз (до переименования Коминтерново), Докучаевска, Бетманова (до переименования Красного Партизана), Горловки, (пос. ш-ты им. Гагарина), Гольмовского, Старомихайловки, Донецка (пос. ш-ты Трудовская), Александровки, Ужовки (до переименования Ленинское). Применялись минометы калибром 120 и 82 мм, ПТУР, БТР, БМП-2, АГС, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие

В «ЛНР» суточную сводку о нарушениях режима прекращения огня на данный момент не обнародовали. Однако вчера сообщили об обстреле района села Логвиново из 120-мм миномета. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

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