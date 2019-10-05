Сводка из зоны ООС за 4 октября: Версии сторон конфликта

Сводка из зоны ООС за 4 октября: Версии сторон конфликта

05.10.19 09:07dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 32 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Также отмечается, что, в нарушение минских соглашений, противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка. Во время этого обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 18 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • четыре раза вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • четыре раза неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Новогнатовки – из автоматических гранатометов;
  • дважды неподалеку Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • неподалеку Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Лебединского – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • в районе Богдановки – из автоматического гранатомета;
  • вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета;
  • неподалеку Верхнеторецкого – из миномета калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • четыре раза вблизи Новолуганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • четыре раза неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Мироновского – из станкового противотанкового гранатомета;
  • в районе Зайцево – из миномета калибра 82 мм;
  • неподалеку от Крымского – из вооружения БМП и стрелкового оружия;
  • вблизи Новотошковского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Золотого – из ручных противотанковых гранатометов.

С начала текущих суток НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

  • неподалеку от Гнутово – из стрелкового оружия;
  • вблизи Новогнатовки – из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:

  • неподалеку от Золотого – из миномета калибра 82 мм.

В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций у Ясиноватой, Саханки, Пикуз (до переименования Коминтерново), Докучаевска, Бетманова (до переименования Красного Партизана), Горловки, (пос. ш-ты им. Гагарина), Гольмовского,  Старомихайловки, Донецка (пос. ш-ты Трудовская), Александровки, Ужовки (до переименования Ленинское). Применялись минометы калибром 120 и 82 мм, ПТУР, БТР, БМП-2, АГС, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие 

В «ЛНР» суточную сводку о нарушениях режима прекращения огня на данный момент не обнародовали. Однако вчера сообщили об обстреле района села Логвиново из 120-мм миномета. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

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