Беспилотник ОБСЕ зафиксировал движение конвоев через границу с Россией

БПЛА наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружил грузовики, которые пересекали неконтролируемый участок украино-российской границы на Донбассе. Об этом сообщается в отчете Миссии.

Они были обнаружены у Маныча и Черемшино, неподалеку от границы с Российской Федерацией.

«Ночью 3 октября БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал предположительно 3 грузовика, следовавших по грунтовой дороге со стороны н. п. Маныч (неподконтрольный правительству, 76 км к востоку от Донецка) двигался в западном направлении), которая ведет к участку границы с Российской Федерацией, где отсутствуют пункты пропуска через границу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что один из грузовиков стоял на границе, второй следовал в направлении границы с Российской Федерацией, а третий (предположительно КамАЗ) повернул на запад.

Этот БПЛА также обнаружил 6 транспортных средств (предположительно грузовиков), которые колонной прибыли с восточного направления по грунтовой дороге и остановились возле сельскохозяйственных сооружений, на расстоянии около 1,7 км к востоку от н. п. Черемшино (неподконтрольный правительству, 59 км к юго-востоку от Луганска) и примерно в 2 км к востоку от границы с Российской Федерацией.

Как сообщалось ранее, начиная с августа по октябрь 2018 года БПЛА СММ дальнего радиуса действияфиксировали колонны, пересекающие границу. Так, 8 августа он зафиксировал колонну из 8 шестиколесных грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками (пять «КамАЗ-4310», а остальные – неустановленной модели) и обнаружил вторую колонну (состоявшую из головной машины – внедорожника «УАЗ» – и 6 шестиколесных грузовиков «КамАЗ» с крытыми брезентом грузовыми отсеками, а также 1 грузовик с кунгом).В ОБСЕ также сообщали об обнаружении аналогичной колонны 22 сентября и 12 сентября и 10 октября.

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