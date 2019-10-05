В ОБСЕ отреагировали на открытие обходного моста в Станице Луганской

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики Мирослав Лайчак приветствует открытие временного обходного моста в Станице Луганской. Об этом Лайчак сообщил в микроблоге Twitter.

«Я приветствую открытие обходного пешеходного моста в Станице Луганской. Это большой шаг в правильном направлении, и он облегчит жизнь тысячам местных жителей. Теперь надо сосредоточиться на восстановлении самого моста к тому времени, как начнется зима», – написал он.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона вела подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет.

Также сообщалось, что за ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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