Движение есть: Ситуация в пунктах пропуска утром 5 октября

Сегодня утром, 5 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины 4 октября через КПВВ последовало 38,6 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 8885 человек и 1095 транспортных средств;

«Марьинка» – 8570 человек и 1560 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 7805 человек и 1485 транспортных средств;

«Гнутово» – 3225 человек и 775 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 10155 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 30/50;

«Марьинка» – 75/0;

«Новотроицкое» – 70/50;

«Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Андрей: «7:15. Майорск полная сетка пешеходов и за сетку… Машин очень много!»;

Андрей: «8:52. Майорск в Артемовск. Автоочередь 500 м до полицейских будок».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Адепт»: «7:25. Марьинка в Донецк машин 20 перед броневиком. Движение есть»;

Валентин: «7:45. Каргил как обычно. Основная на спуске с моста, льгота почти до моста. Движение есть»;

Валентин: «8:22. Льготы 55, основной около 90. Это Каргил в Украину. Движение есть»;

«Адепт»: «8:47. Каргил в Донецк 21 машина».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Н: «7:39. Еленовка – между первым и вторым туалетом».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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