Движение есть: Ситуация в пунктах пропуска утром 5 октября

Движение есть: Ситуация в пунктах пропуска утром 5 октября

05.10.19 09:44dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня утром, 5 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины 4 октября через КПВВ последовало 38,6 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств:

  • «Майорское» – 8885 человек и 1095 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 8570 человек и 1560 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 7805 человек и 1485 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 3225 человек и 775 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 10155 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: 

  • «Майорское» – 30/50; 
  • «Марьинка» – 75/0; 
  • «Новотроицкое» – 70/50; 
  • «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей. 

  • КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»): 
  • Андрей: «7:15. Майорск полная сетка пешеходов и за сетку… Машин очень много!»;
  • Андрей: «8:52. Майорск в Артемовск. Автоочередь 500 м до полицейских будок».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»): 

  • «Адепт»: «7:25. Марьинка в Донецк машин 20 перед броневиком. Движение есть»;
  • Валентин: «7:45. Каргил как обычно. Основная на спуске с моста, льгота почти до моста. Движение есть»;
  • Валентин: «8:22. Льготы 55, основной около 90. Это Каргил в Украину. Движение есть»;
  • «Адепт»: «8:47. Каргил в Донецк 21 машина».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»): 

  • Н: «7:39. Еленовка – между первым и вторым туалетом».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Новости партнеров

Комментарии