Утро началось громко: В соцсетях обсуждают ситуацию в Донецке

Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка сегодня, 5 октября, сообщают, что около 8 утра в городе стали слышны исходящие выстрелы и взрывы. Происходящее они обсуждают в социальных сетях.

Евгения: «Два раза за утро шарахнуло так, прилично. Двери и окна выгнулись – и вернулись в исходное с треском. Где – не скажу, так как была внутри дома. Ну ничего, судя по всему, еще шарахнет не раз»;

Павлина: «На Доке в 8:00 было слышно...»;

Ольга: «Детская областная тоже слышала»;

Нochu domoy: «Донецк. 8:26 Калининский район, с западного направления звук детонации»;

ЦиВільні олені: «8:55. Глухой звук, по ощущениям – по земле. Сигналка машины отозвалась»;

Нochu domoy: «Донецк 8:55. Ого, Заперевальная. И вчера вечером тоже слушали одиночные мощные. Что это? Уже второй залп за полчаса, стекла чуть не повылетали»;

Aka DON: «Донецк. Где-то с минут 5 назад с не меньше, чем 120, полетело с шлейфом, вроде р-н Лозовского, перед этим там же пару раз с танчега стрельнули».

Напомним, 4 октября, после 18:00 в неподконтрольном украинской власти Донецке также были слышны редкие, но сильные взрывы.

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