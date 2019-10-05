Лекарства и обувь: На КПВВ изъяли контрабанду

Пограничники Краматорского и Донецкого отрядов вместе с сотрудниками Государственной фискальной службы в КПВВ «Майорское» и «Гнутово» прекратили две попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает Госпограпслужба Украины.

В частности, на временно неподконтрольную территорию Украины пытались провезти фармацевтические препараты и обувь на общую сумму более 50 000 гривен.

Товары изъяты представителями ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления.

Напомним, с 29 октября начнет действовать новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе.

Как сообщалось ранее, Кабмин принял новый в новый Порядок пересечения линии разграничения. В него включена норма, которая предусматривает определение перечня только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров (ранее был перечень только разрешенных товаров, который был не полным).

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