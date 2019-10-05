Жители прифронтовых поселков Донбасса просят не отводить украинских военных, – экс-глава ВГА

Жители прифронтовых населенных пунктов Донбасса выступают против отвода украинских военных. Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил экс-глава Попаснянской военно-гражданской администрации Сергей Шакшун.

«Люди звонят и говорят: "Да как можно убирать наши войска?" Не говорят, как раньше, "украинская армия", а – "наши войска!" И – "что потом с нами будет?"», – сказал Шакшун.



По его словам, люди переживают. Война продолжается шестой год. «И если раньше отношение к украинской армии было "эти бандеровцы" или "эти воины", то сейчас это "наши". И "не отпускайте их никуда", – добавил он.

При этом он подчеркнула, что Россия тем временем не отводит свои вооруженные формирования, несмотря на режим прекращения огня и другие мирные инициативы.

«Война идет по всей линии фронта. Если вам не докладывают, это очень плохо. Военные действия происходят в Попаснянском районе – начиная с Новотошковского. Золотое, Екатериновка, Попасная, Троицкое – везде стреляют», – сказал он.

Экс-глава Попаснянской ВГА также выразил недовольство отводом украинских военных с укрепрайонов на необорудованную территорию.

«Мы сегодня наших военных перебрасываем в степи, в поле. На улице начинаются дожди. Зима скоро. Никаких фортификационных сооружений. Почему мы издеваемся над своими защитниками?» – возмутился Шакшун.

Как сообщалось ранее, экс глава военно-гражданской администрации Золотого и села Екатериновка (апрель 2018 – сентябрь 2019) Константин Ильченко заявил, что если развести войска в Золотом, линия обороны пройдет по центру города.

Напомним, разведение войск планируют провести по всей линии разграничения. Вокруг населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) создадут безопасные районы. Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что Генеральный штаб проводит подготовку к этому.

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, по ситуации в прифронтовой Станице Луганской (Луганская обл.) видно, что разведение сил и средств имеет и позитив, и негатив.

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