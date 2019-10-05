Наблюдатели не могут получить доступ к участку разведения в Петровском

Доступ наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по-прежнему оставался ограниченным, в том числе на участке разведения сил и средств в Петровском (Донецкая обл.). Об этом говорится в отчете Миссии.
«На блокпосте на северной окраине н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований вновь отказал патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на то, что "продолжаются инженерные работы", таким образом ограничив доступ наблюдателей к камере СММ в Петровском», – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, НВФ уже почти месяц не пускают патруль ОБСЕ к камерам видеонаблюдения в Петровском.
Как сообщалось ранее, по словам министра обороны Андрея Загороднюка, в настоящее время Генеральный штаб Украины готовит план разведения сил и средств на Донбассе. Также, по его словам, разведение войск на Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
Напомним, разведение войск планируют провести по всей линии разграничения. Вокруг населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) создадут безопасные районы. Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что Генеральный штаб проводит подготовку к этому.
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