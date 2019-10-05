НБУ для поддержания курса гривны продал 200 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 30 сентября - 4 октября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 42,50 млн долларов и продал на 200 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.
По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4199,10 млн долларов и продал на 448,23 млн долларов.
Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 3750,88 млн долларов.
С мнениями экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Не верьте никому: Почему гривна растет и когда ждать падения».
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