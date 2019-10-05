Если ничего не изменится, 2/3 очереди не проедет: Ситуация в пунктах пропуска днем 5 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 5 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Александр: «12:12. Из Горловки в Артемовск где-то 70 машин основной и 5 льготки, дальше пока не знаю, но говорят дорогу там делают и машин немного пускают: до 30»;

Андрей: «12:22. Майорск на Бахмут стоит мертво, за три часа пара протяжек на 5-10 машин каждая. Если ничего не изменится 2/3 очереди не проедет»;

«Смайлик»: «13:12. Пеших на Майорске в сторону Горловки полный навес. Еле движется».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Сергей: «10:32. На Каргиле на выезд до моста»;

Александр: «11:06. Марьинка, в сторону Донецка. На украинском БП 5 машин. Льгота 0»;

Александр: «12:04. Каргил в Донецк. Общая 50 машин. Льгота 10»;

Вячеслав: «12:13. Каргил в Украину: общая от моста, льготка 10машин»;

Вероника: «13:23. А на Каргиле на Донецк льготы машин 50, основная машин 100».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Анна: «10:22. Новотроицкое в Донецк – 5 минут, на Еленовке – 120 машин, стоим»;

Анна: «11:17. На Еленовке в Донецк коллапс, за час на 10 машин продвинулись, едут только перевозы. Женщины впереди пытались перекрыть им дорогу, их технично подвинули "инвалиды". Люди едут в Украину и сразу занимают очередь обратно, потому что видят, что творится»;

Алина: «11:24. Еленовка: из Донецка очередь 4 машины перед постом»;

Раиса: «11:33. На Еленовке из Донецка в Украину льготная очередь есть только до милицейского вагончика. На самом блокпосту в оба конца льготная очередь есть только для перевозов и суперльгота. Для обычной льготной категории, льготной очереди нет»;

Анна: «13:24. Еленовка – не могут сами разобраться, куда и зачем идти, в какой вагончик, то окошко закрыто, то еще ерунда какая-то, гоняют по блокпосту людей. В полиции плюс нужно простоять минут 15 отдельно. Народ возмущается, ужас. В Донецк 120 машин, как и было. Из Донецка никого»;

Ирина: «13:37. Перед шлагбаумом машин 20 из Донецка (Еленовка)».



КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Юли: «13:30. Пищевик в Донецк машин 25».

КПВВ «Станица Луганская»:

Лиза: «13:09. 8:00 на 50 лет. Сели сразу в автобус (был почти полный). На ЛНР пусто. В Украине сразу в окно за талончиком... В 8:45 в Станице. На банкомалах много людей. Обратно в 11:00 на украинском КПП в сетку. На ЛНР пусто. Людей на 2 автобуса в Луганск».

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: