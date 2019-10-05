Кремль готовится к масштабной войне на уничтожение Украины, – эксперт

В сентябре министр обороны РФ Сергей Шойгу бросил недвусмысленное замечание: «Экстремистов в Украине все равно придется останавливать. Жаль, что это не было сделано раньше». В переводе на обычный язык это означает: Кремль по-прежнему готовится к масштабной войне на уничтожение Украины, жалея, что в свое время упустил момент результативной атаки. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР).

По его словам, на начало 2019 г. общая оснащенность российских ВС современными образцами вооружения и военной техники (ВВТ) выросла до 61% (в СВ – 48,3%, в Воздушно-космических силах – 74, в ВМФ – 62,3, в воздушно-десантных войсках – 63,7%). В то же время в силах обороны Украины количество новых ВВТ не превышает 10%. Эксперты ЦИАКР более скептичны: новых ВВТ не более 5–6%, с учетом иностранной военной помощи и усилий волонтеров.

2 апреля с.г. Путин утвердил «Концепцию развития воздушно-космической обороны РФ на период до 2030 г.», в рамках которой Россия развернула программу модернизации стратегической авиации. Среди прочего, в рамках программы в 2019 г. планируется завершить модернизацию бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МСМ, до конца 2020-го – стратегический бомбардировщик Ту-160М. В нынешнем году активизировались испытания истребителя 5-го поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника «Охотник». Минобороны РФ и госкомпания «Сухой» подписали в 2019 г. контракт на модернизацию большой партии фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 (поколения++). Кроме того, 16 мая с.г. Путин заверил сограждан, что ВКС РФ в ближайшие годы все же получат 76 Су-57 вместо запланированных 12–15. С 2020 года ВКС РФ также получат первые новые комплексы ПВО С-350 «Витязь» (дальность поражения 60 км). А еще в текущем году в РФ официально объявили о начале производства перспективных систем противоракетной и противовоздушной обороны С-500 «Прометей», которые начнут поставлять с 2020 года.

Эксперт отмечает: «РФ проводит серию мероприятий по обеспечению качественного превосходства за счет современных средств боевого управления, автоматизации процессов принятия решений, сокращения циклов боевого управления. Кроме поставок АСУ "Акация", для управления войсками с недавнего времени поставляются комплексы единой системы управления тактическим звеном (ЕСУ ТЗ) "Созвездие-М2" и ЕСУ оперативно-тактического звена (ОТЗ) "Андромеда-Д". В Западный военный округ стали поставляться новые комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин". А на оккупированных территориях Украины были обнаружены и автоматизированные станции постановки помех радиосвязи Р-378а "Тобол", предназначенные для подавления радиосвязи. А также новейшие системы РЭБ "Красуха", "Леер", "Репеллент" и впервые продемонстрированная в 2017 году "Былина"».

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