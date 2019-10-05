НВФ осуществляют обстрелы участков разведения, – СЦКК

Незаконные вооруженные формирования проводят обстрелы участков разведения сил и средств из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 5 октября, со ссылкой на Совместный центр координации и контроля сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В частности, 4 октября, противник совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Зайцево Северное, Крымское, Луганское, Новолуганское применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм (14 мин) и минометы калибра 82 мм (30 мин).

Также НВФ осуществили обстрел из автоматического гранатомета на участке разведения №3, в направлении населенного пункта Богдановка и на участке разведения №2 в направлении населенного пункта Золотое-4 из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Сегодня НВФ снова обстреляли участок разведения №2 в направлении населенного пункта Золотое-4 из миномета калибра 82 мм.

«Украинская сторона СЦКК немедленно проинформировала об инцидентах представителей СММ ОБСЕ и призвала зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "Тишина"», – говорится в сообщении.

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