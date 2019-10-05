РФ обостряет боевые действия на Донбассе, чтобы шантажировать Украину на саммите в «нормандском формате», – политолог

Российская Федерация начала активизацию боевых действий на Донбассе с целью давления на официальный Киев, а также для ослабления украинской делегации во время запланированного саммита в «нормандском формате». Об этом в комментарии интернет-изданию UA.News рассказал политолог Виктор Каспрук.

По мнению эксперта, обострением боевых действий на Донбассе, Россия пытается добиться от Украины еще больших уступок и не собирается выполнять никаких договоренностей, достигнутых как ранее, так и в последнее время.

«Осознав, что Киев поддался на шантаж, Кремль будет наращивать давление по всем направлениям, чтобы капитуляция Украины шаг за шагом проходила именно по его плану. Владимир Путин не отстанет от Украины, он не собирается отказываться от нее, как от своей вотчины. С другой стороны, все потуги нынешнего официального Киева только подталкивают Москву к тому, чтобы позиция в отношении Украины была более жесткой, бескомпромиссной и агрессивной», – считает он.

Аналитик также не исключил, что активизация боевых действий может быть связана с запланированным саммитом в «нормандском формате». По его мнению, Москва прибегает к силовому давлению на Киев, схожее с тем, которое применялось в виде широкомасштабной операции под Дебальцево накануне подписания Минских соглашений.

«Для Кремля важно, чтобы позиция Украины на переговорах в «нормандском формате» была уязвимой, чтобы украинская делегация ничего не могла противопоставить Москве, которая исправно играет как на дипломатическом, так и на военном поле. Путин хочет сделать так, чтобы у украинского руководства началась паника и оно принимало необдуманные решения. Россия – террористическое государство, оно расшатывает Украину по всем направлениям. Современное руководство страны не имеет опыта решения подобных ситуаций, еще не обрело его и принимает быстрые решения, не осознавая, что это приведет к прогнозируемому краху», – говорит Каспрук.

В то же время активное продвижение тактики перемирия на Донбассе и разведения сторон, политолог считает стремлением команды президента Зеленского сыграть роль показательного миротворца.

«Команда Зеленского позиционирует себя как «партия мира», в противовес, как они называют, «партии войны» Петра Порошенко и хочет играть на контрастах. Они хотят показать, что в отличие от Порошенко, который не хотел смириться с Россией, мы готовы примириться, мы знаем, как это сделать и вот, смотрите, у нас получается. На самом же деле ничего не получается и получиться не может, ведь любые договоренности с Москвой на тех условиях, которые она выдвигает, является ничем иным, как капитуляцией. Фактически действия Зеленского и его команды завершатся капитуляцией и крахом Украины. Вопрос лишь в том, успеет он и его окружение осознать, в какую игру играет с ним Москва, до того, как ситуация в стране станет безвыходной и уже ничего нельзя будет сделать», – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, за трое суток НВФ втрое увеличили количество обстрелов: данные минобороны Украины.

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