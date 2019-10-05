В Волновахе протестуют против разведения сил и средств

В Волновахе (Донецкая обл.) сегодня, 5 октября, местные жители вышли на акцию протеста против разведения сил и средств. В митинге на данный момент принимают участие около 100 человек и люди еще приезжают.

Они протестуют против отведения ВСУ в районе Петровского, которое находится неподалеку от города. Главное требование – ни в коем случае не отводить войска.

Активисты и волонтеры говорят о том, что если ВСУ уйдут вглубь хотя бы на 1 км, то Волноваха останется открытой для нападения НВФ и путь для оккупации города будет открыт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «NewsOne»

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