Жалуйтесь: В Донбасс SOS рассказали о проблемах пересекающих линию разграничения

Горячая линия Донбасс SOS регулярно фиксирует жалобы на незаконные действия сотрудников Государственной пограничной службы Украины от людей, пересекающих КПВВ.

Так, один из позвонивших сообщил, что ему на КПВВ сказали, что если он будет пересекать линию разграничения в воскресение, данные о пересечении не будут зафиксированы в базе.

В общественной организации отметили, что это неправда. Базы работают без перерыва на выходные дни.

Также пересекающие жалуются на путаницу с паспортами, очереди и другие неудобства.

«Хотим настоятельно порекомендовать всем, кто сталкивается с нарушениями со стороны сотрудников Госпогранслужбы Украины, излагать свои жалобы на Горячую линию службы «Доверие» Госпогранслужбы Украины 0800 218 808, а также направлять письменные сообщения на электронный адрес 𝗱𝗼𝘃𝗶𝗿𝗮@𝗱𝗽𝘀𝘂.𝗴𝗼𝘃.𝘂𝗮», – рекомендуют в общественной организации.

Так же там предлагают направлять официальное обращение в Государственную пограничную службу. Согласно информации на сайте, официальное обращение можно отнести лично в приемную по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 30; направить рекомендованным письмом по адресу: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26, либо направить по электронной почте на адрес: 𝘇𝘃𝗲𝗿𝗻𝗲𝗻𝗻𝗶𝗮@𝗱𝗽𝘀𝘂.𝗴𝗼𝘃.𝘂𝗮

В обращении должны быть указаны Ваше ФИО, паспортные и контактные данные (при наличии: телефон, электронный адрес, почтовый адрес для корреспонденции), изложена суть проблемы, указана дата, заявление (кроме электронных) должно быть подписано от руки.

Для надежности Вы можете переслать Донбасс SOS фотографию или скан обращения, которое Вы направили в Пограничную службу, чтобы в случае встречи с официальными должностными лицами ГПСУ мы могли указать им, что такое обращение действительно было. Адрес: 𝗶𝗻𝗳𝗼@𝗱𝗼𝗻𝗯𝗮𝘀𝘀𝘀𝗼𝘀.𝗼𝗿𝗴, 𝗩𝗶𝗯𝗲𝗿 +380935006918

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