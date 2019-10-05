Зенитные ракетные войска ВСУ начали учения с боевой стрельбой

В подразделениях зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины начались итоговые тактические учения с боевой стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба Командования воздушных сил ВСУ.

Как сообщается, во время учений проверят выучку расчетов во время боевых пусков зенитных управляемых ракет по воздушным целям, мастерство владения тактическими приемами на протяжении ведения противовоздушного боя, мобильность и слаженность действий личного состава.

«Главной особенностью нынешних учений является то, что наши подразделения будут применять современный автоматизированный мобильный командный пункт "Ореанда"», – говорится в сообщении

Отмечается, что это первое применение «Ореанды» зенитным ракетным полком в условиях, максимально приближенных к боевым, после поступления его на вооружение. До этого «Ореанда» прошла успешные заводские испытания и показала свою эффективность в подобных учениях прошлых лет.

Учения будут проводить в четыре этапа. Сейчас идет первый. Он начался вчера с воздушного командования «Центр». Сегодня к учениям подключилось ПгК «Восток». Подразделения отрабатывают прикрытие важных государственных объектов в районах постоянной дислокации.

Во время второго этапа основной задачей будет перемещение в определенный район. Дивизионы «Буков» и «трехсоток» выдвинутся в район выполнения учебно-боевых задач внезапно, со штатным вооружением и военной техникой. Личный состав отработает практические навыки во время организации и осуществления маневров подразделениями на запасные позиции, маскировку стартовых позиций, введение противника в заблуждение.

На третьем этапе подразделения ПВО отработают подготовку и ведение противовоздушного боя в новом районе, где будут проходить непосредственно боевые стрельбы. Заключительный этап – оперативное оставление огневых позиций и возвращение в районы постоянной дислокации.

«Во время кульминации учений будут отражать массированное воздушное нападение врага и будут сбивать воздушные цели одновременно две зенитные ракетные полки С-300П и "Бук-М1", а также отдельные дивизионы С-125», – отметили в ВСУ.

К учениям зенитных ракетных войск также привлекаются авиация и РТВ. Истребители бригад тактической авиации будут имитировать авианалет. Радиотехнические войска будут осуществлять разведку и распознавание целей. А роль реальных мишеней будут выполнять БпЛА ВР-3 «Рейс».

Кроме того, специалисты ЗРВ примут участие в испытаниях нового вооружения и осуществят контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет в рамках научно-исследовательских работ.

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