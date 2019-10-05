Представитель России при ОБСЕ назвал новое условие для встречи «нормандской четверки»

В процессе урегулирования ситуации на Донбассе наметились некоторые подвижки, и при благоприятной динамике будут созданы условия для подготовки к саммиту в «нормандском формате». Об этом заявил постоянный представитель РФ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает пресс-служба МИД России.

«В нынешних условиях "мяч" в значительной степени на стороне Киева, которому предстоит осуществить имплементацию "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины. Вместе с тем важно понимать, что согласованием ее текста в Контактной группе не исчерпываются все необходимые поправки, связанные с предоставлением Донбассу особого статуса на постоянной основе», – сказал Лукашевич.

Он сказал, что перспектива проведения саммита нормандской четверки «станет понятной после подтверждения СММ разведения сил и средств в Петровском и Золотом».

Как сообщалось ранее, незаконные вооруженные формирования проводят обстрелы участков разведения сил и средств в Петровском и Золотом из запрещенного минскими соглашениями вооружения. По данным минобороны Украины за трое суток НВФ втрое увеличили количество обстрелов.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в ТКГ согласовала «формулу Штайнмайера».

Ранее сообщалось, что В РФ позитивно оценили согласование «формулы Штайнмайера».

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