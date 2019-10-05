В Донецкой области начали профилактические мероприятия на дорогах

С 1 октября на территории Донецкой области началось проведение комплекса профилактических мероприятий по усилению контроля за безопасностью дорожного движения. Их основная цель – повышение безопасности на дорогах и снижение уровня травматизма в авариях. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает Патрульная полиция Донецкой области.

В сообщении отмечается, что с начала осени на мариупольских дорогах погибло 2 человека, травмированы десятки, среди которых, по меньшей мере пятеро детей.

«Каждое из этих ДТП имеет свои причины и последствия. Основные причины аварий: несоблюдение безопасной скорости движения, нарушение правил проезда перекрестков, нарушение правил маневрирования, несоблюдение безопасной дистанции. Для кого-то из участников ДТП обошлось материальным ущербом, для кого-то телесными повреждениями, для кого-то самым ценным – жизнью», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что патрульная полиция Донецкой области принимает все возможные меры для уменьшения аварийности на автодорогах региона. «Мы постоянно осуществляем мониторинг аварийно-опасных участков дороги и мест наибольшей концентрации ДТП, а также анализируем причины их возникновения, и в очередной раз напоминаем: безопасность на дороге зависит от каждого из нас», – подчеркнули в полиции.

Кроме того, инспекторы проводят дополнительные обследования дорог и вносят изменения в организацию дорожного движения, а скоростной режим усиленно контролируется на новых участках города и в области. Также, школьные офицеры полиции проводят занятия с учениками и студентами для изучения, а главное соблюдения Правил дорожного движения.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!