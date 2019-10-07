Женщины смелее мужчин: Над зоной ООС можно полетать на параплане (Фото, видео)

В Донецкой области, несмотря на то, что она относится к зоне проведения Операции объединенных сил (ООС), можно полетать на параплане. Организаторы отмечают, что полеты помогают местным жителям избавиться от страхов, связанных с событиями на Донбассе после 2014 года. Причем женщины и дети намного бесстрашнее мужчин.

Организацией полетов третий год занимается команда «ParaglidingKramatorsk».

Как рассказала «Донецким новостям» представитель команды Анна, полетать на параплане и с высоты птичьего полета насладится красотами региона могут и взрослые, и дети (в присутствии родителей).

Длительность полета в среднем – 10-15 минут, поднимают на высоту 500-700 метров. Географию полета выбирают разную, в зависимости от направления ветра. «Мы привязаны к погодным условиям. Также нам для безопасности важно, чтобы не было высоких деревьев, высоковольтной линии передач – чтобы не было сноса. А так, летаем круглый год, полет в каждый сезон по-своему необычен», – отмечает Анна.

В связи с проведением ООС, для полетов выбирают зоны наиболее отдаленные от линии фронта, ближе к границе с Харьковской областью.

До полета все проходят обязательный инструктаж по технике безопасности. «Катаем на параплане в тандеме с опытным инструктором, то есть можно полетать, не имея никакого опыта и знаний. Единственное, что у нас есть ограничения по весу пассажира – до 125 кг, а дети – от 25 кг. Минимальный возраст – от 6 лет, а максимальный – зависит от состояния здоровья человека и желания полетать. Никаких специфических перегрузок нет – полет происходит мягко и плавно. Можно покататься в более экстремальном режиме – инструкторы могут "покружить", если пассажир хочет. Если человека укачивает, можно принять таблетку перед полетом, если нет – спецподготовки не требуются», – продолжает представитель команды.

Она отмечает, что женщины гораздо более бесстрашны, мужчины же летают реже. «Девушки делают мужчинам подарки (можно приобрести сертификат) и иногда за них отлетывают, потому что мужчины не всегда соглашаются. По нашей статистике, в группе где-то 75% девчонок. Так что девочек гораздо больше – девочки и дети. Дети, в принципе, все готовы лететь. Вот только не всем вес позволяет», – дополняет Аня.

Подарочные сертификаты на полет пользуются популярностью. «С нами часто отмечают особые случаи в жизни, даря полет в подарок. Это, например, предложения руки и сердца. Бывает, привозят кого-то с закрытыми глазами, человек выходит из машины и не понимает, куда попал. Реакция у всех бывает разная, кто плачет, кто смеется», – делится Аня.

Член команды «ParaglidingKramatorsk» Роман считает, что полеты полезны для здоровья человека. «Это не только развлекательный проект. Идея с полетами – помочь людям восстановиться, избавиться от того страха, которые они испытали за известный период 2014 года. Полет дает возможность отрешится от всего этого. Отрешится и почувствовать счастье. Также приходят люди разных профессий, которые испытывают стресс на работе, если у них какие-то проблемы. А полет – это перезагрузка. Эти 10-15 минут позволяют человеку ни о чем не думать и быть счастливым наедине самим с собою и окружающим миром. То есть испытать истинное счастье. Это мощный терапевтический эффект. Это нечто, у людей появляется блеск в глазах. Ты же не в кабине какого-то аппарата – ты в первом ряду», – говорит Роман.

На днях, например, летали в окрестностях села Александровка, расположенного недалеко от Славянска.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: