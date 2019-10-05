Возле КПВВ «Станица Луганская» протестовали против разведения сил и средств и исполнили гимн (Фото, видео)

Сегодня, 5 октября, на КПВВ «Станица Луганская» местные жители провели акцию «Нет капитуляции». Участники протестовали против отвода украинских войск от линии столкновения на Донбассе.

Участники акции спели Гимн Украины. В руках они держали национальные флаги, в частности, развернули несколькометровый сине-желтый флаг и возложили цветы к памятнику погибшим за Украину.

Также отмечается, что к акции присоединились жители Северодонецка, Луганска, Рубежного, Старобельска, Новопскова.

Как сообщалось ранее, сегодня в Волновахе (Донецкая обл.) протестуют против разведения сил и средств

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