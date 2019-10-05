ЦИК возместила парламентским партиям 467 млн грн расходов на агитацию

Центральная избирательная комиссия возместила политическим партиям, которые приняли участие в распределении депутатских мандатов, расходы, связанные с финансированием их предвыборной агитации. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК по итогам заседания комиссии сегодня, 5 октября.

«Комиссия своим решением возместила политическим партиям, которые приняли участие в распределении депутатских мандатов на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, за счет средств Государственного бюджета Украины расходы, связанные с финансированием их предвыборной агитации на указанных выборах, в размере фактически осуществленных политической партией расходов на общую сумму 467 млн 327 тыс. 638 грн», – говорится в сообщении.

Из них:

партии «Батькивщина» возмещено 87 млн 214 тыс. 297 грн;

партии «Голос» – 105 млн 669 тыс. 560 грн;

партии «Европейская солидарность» – 99 млн 494 тыс. 126 грн;

партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 60 млн 309 тыс. 381 грн;

партии «Слуга народа» – 114 млн 640 тыс. 272 грн.

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