В РФ прокомментировали возможный обмен удерживаемыми лицами

В РФ прокомментировали возможный обмен удерживаемыми лицами

05.10.19 20:41dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Близкий к переговорному процессу в Украине директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что нового обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Россией на следующей неделе не будет.

«Работа по обмену ведется в рамках контактной группы в Минске. На следующей неделе обмена не будет, насколько мне известно от компетентных людей, участвующих в этом процессе», – написал Чеснаков.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Вадим Пристайко 3 октября заявил, что на  следующей неделе планируется новый масштабный обмен удерживаемыми между Украиной и Россией. 

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