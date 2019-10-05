В РФ прокомментировали возможный обмен удерживаемыми лицами

Близкий к переговорному процессу в Украине директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что нового обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Россией на следующей неделе не будет.
«Работа по обмену ведется в рамках контактной группы в Минске. На следующей неделе обмена не будет, насколько мне известно от компетентных людей, участвующих в этом процессе», – написал Чеснаков.
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Вадим Пристайко 3 октября заявил, что на следующей неделе планируется новый масштабный обмен удерживаемыми между Украиной и Россией.
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