У Станицы Луганской продолжается демонтаж поврежденной части моста (Фото)

Сегодня, 5 октября, в 7:30 работники ООО «Укртрансмост» продолжили демонтаж разрушенной части моста через реку Северский Донец в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба областной военно-гражданской администрации.
К этим работам присоединились 10 человек, а также были задействованы автокран с автовышкой.
На объекте продолжается разрезание металлических конструкций на разрушенной части моста. Также в течение дня закончено нанесение разметки на автодороге от КПВВ «Станица Луганская» к мосту.
Сотрудниками ООО «Флангер» начата установка столбиков на автодороге от КПВВ к мосту для разделения потока пешеходов от части дороги, по которой курсирует автобус.
Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона вела подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет. Уже состолось открытие временного обходного моста.
Также сообщалось, что за ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.
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