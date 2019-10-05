У Зеленского планируют закончить ремонт моста у Станицы Луганской раньше срока

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Владимира Зеленсокго.
«На мосту вблизи Станицы Луганской продолжаются восстановительные работы. По состоянию на 5 октября там открыли временный обходной переход. Его планировали возвести до 11 октября, однако работы закончили раньше. Старые конструкции разрушенной переправы пока демонтируют. На дороге к мосту положили покрытие и наносят разметку. Ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября», – говорится в сообщении.
Изначально в Офисе президента говорили, что ремонт основного моста будет завершен к 28 ноября.
Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона вела подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет. Уже состолось открытие временного обходного моста.
Также сообщалось, что за ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.
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