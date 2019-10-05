Евросоюз обнародовал правила выдачи виз жителям неподконтрольной части Донбасса

Европейская комиссия и Европейская служба внешнего действия разослали странам-членам ЕС и странам Шенгенской зоны, которые не входят в ЕС, установки относительно того, как обращаться с заявками на получение виз, которые подают жители неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом говорится на сайте представительства ЕС в Украине.

«В рамках визового кодекса ЕС, как правило, заявители на получение шенгенской визы, законно проживающие на неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей Украины, должны подавать свои заявки на получение визы в консульствах стран-членов ЕС в Украине, независимо от типа документа, который они имеют», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что согласно визовым правилам Евросоюза, страны-члены Шенгенской зоны должны предоставлять четкую и всеобъемлющую информацию о том, как и где подавать заявку на получение визы.

«Таким образом консульства стран-членов ЕС в Российской Федерации и в Украине (а также их визовые центры) должны четко коммуницировать, что жители неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей Украины должны подавать заявку на получение визы в консульстве соответствующей страны-члена Шенгенской зоны в Украине. Также они должны объяснять, что украинские граждане-владельцы биометрических паспортов не нуждаются в визе для осуществления поездок в Шенгенскую зону», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Европейском союзе (ЕС) разработали руководство по обработке визовых заявлений, подаваемых жителями неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В «ДНР» ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт привел к подъему некоторых направлений бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. А стоимость услуги по оформлению паспортов РФ без очередей доходит до 500 долл.

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