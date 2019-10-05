«Формула Штайнмайера»: Политолог рассказал об угрозе радикальных настроений в обществе

«Формула Штайнмайера», особый статус, выборы в ОРДЛО и прочие предложения накаляют ситуацию. На данном этапе протесты попытаются провести в мягкой форме, но все может закончиться радикализмом. Такую точку зрения в комментарии «Слово и Дело» выразил политолог Андрей Горбенко.

Эксперт напомнил, что прошлый раз попытка принять закон «Об особом статусе Донбасса» закончилась терактом. На его взгляд, сейчас ситуация гораздо сложнее, поэтому нельзя сказать, что не будет терактов.

Он акцентировал, что в стране большое количество оружия и очень много военных, ветеранов с посттравматическим синдромом.

«Следовательно, есть радикалы с оружием и опытом видения войны. В период второго Майдана говорили, что более-менее опытные люди войны – афганцы. Сейчас есть гораздо большая прослойка более опасных людей, у которых проблематика гораздо свежее. Позиции этих людей – против сдачи интересов Украины. Они как военные не очень позитивно относятся к демократическим институтам», – пояснил он.

По его мнению, этот контекст очень опасен, потому что у демократов нет аргументов, а у радикалов есть ресурсы, опыт и эмоции.

Эксперт напомнил недавнюю ситуацию, когда военнослужащий стрелял и угрожал подорвать мост Метро в Киеве.

«Возможно, и Авакова оставили, понимая, что могут быть радикальные настроения в обществе. Хотя там и другие причины», – отметил Горбенко.

На его взгляд, когда Зеленский предлагает такой вариант решения вопроса Донбасса, он может на какое-то время и убедит своих поклонников. Но поклонники очень быстро отвернутся, если начнутся радикальные действия внутри страны, подчеркнул эксперт.

«Понятно, что ОПУ будет гнуть свою линию – все отрицать и успокаивать. Но на практике мы видим, что происходит. Вопрос времени. Стоит ожидать, пока Офис президента не сделает еще один шаг. В обществе все поймут и, скорее всего, начнут действовать радикально», – прокомментировал Андрей Горбенко.

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