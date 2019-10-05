Зеленский на весь мир продемонстрировал непонимание сути войны с Россией, – эксперт

Президент Владимир Зеленский верит в то, что войну можно прекратить, если «просто прекратить стрелять», но это ошибочное утверждение. Такое мнение высказал политический аналитик Александр Солонько, передает «Зеркало недели».

«Это конечно абсолютно ложное утверждение, которое Зеленский, кстати, ретранслировал на весь мир в своей речи на 74-й Генассамблее ООН, ведь война разворачивается еще и в информационной, экономической, культурной, дипломатической, смысловой и других плоскостях. Но в такое заявление многие поверили, ведь над этими людьми Зе получил символическую власть, и они готовы были поверить практически во все, что он скажет, как в истину», – поясняет Солонько.

Он отмечает, что символическая власть (научная концепция французского социолога Пьера Бурдье, как безмолвная жадность подчинять массу своей воли у субъекта власти) рассматривается как нечто чуть ли не магическое и непостижимое. Что-то вроде вечной веры обездоленного народа в том, что может прийти мессия и сделать всем «жить хорошо» без усилий с их стороны. Без работы над собой, мобилизации сверхусилий. Просто надо прийти на избирательный участок.

«Такая власть позволяет получить от людей то, что в ситуации ее отсутствия можно получить только силой. Символическая власть стала действенным инструментом избирательной кампании Зе, она стала его грандиозным успехом, и ее элементы могут стать основой его грандиозного провала», – отметил он.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!