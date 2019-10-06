Сводка из зоны ООС за 5 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, а еще один – боевое травмирование. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Кроме того, в нарушение минских соглашений противник четыре раза умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 6 обстрелов:
- дважды вблизи Павлополя и Старогнатовки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Новогнатовки – из автоматического гранатомета;
- неподалеку от Гнутово – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 18 обстрелов:
- четыре раза неподалеку от Золотого – из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- трижды вблизи Хутора Вольного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- трижды неподалеку от Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Луганского – из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем;
- дважды неподалеку от Новозвановки – из стрелкового оружия;
- вблизи Пивденного – из минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку Майорска – из с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Катериновки – из автоматического гранатомета;
- неподалеку Травневого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
С начала текущих суток НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 2 обстрела:
- неподалеку от Павлополя – из стрелкового оружия;
- вблизи Новотроицкого – из автоматического гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 1 обстрел:
- неподалеку от Новолуганского – из миномета калибра 82 мм и подствольного гранатомета.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов не было.
В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций в Пикузах (до переименования Коминтерново), у Ясного, Горловки (пос. ш-ты 6/7), Ужовки (до переименования Ленинское), Саханки. Применялись танки, минометы калибром 82 мм, СПГ, РПГ, зенитные установки, БМП-1, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие
В Пикузах в результате обстрела произошло возгорание жилого дома по адресу ул. Ахматовой, д. 28.
В результате обстрела Горловки повреждения получили дома по адресам:
- пер. Алфавитный, 1/2 (остекление);
- ул. 40-летия Октября, д. 43, кв. 2 (остекление);
- ул. Артиллеристов, 83 (выбито окно).
Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано.
В «ЛНР» суточную сводку об обстрелах не публикуют, но вчера сообщали об обстреле района Логвиново из 120-мм миномета и станкового противотанкового гранатомета.
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