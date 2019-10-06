Зеленский собирался отправить делегацию в зону разведения войск для того, чтобы убедиться в безопасности для мирных жителей

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, главой Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком, главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и помощником президента Андреем Ермаком. Об этом сообщает Офис президента.

«Участники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск. Глава государства подчеркнул, что вопрос безопасности украинцев, особенно населения в зоне разведения, и достижение устойчивого мира на востоке страны являются приоритетными для него», – говорится в сообщении.

В Офисе президента отметили, что на следующей неделе представители украинской власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы «лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает».

Кто именно поедет на Донбасс, в пресс-службе главы государства не уточнили.

Согласно сообщению, на встрече также обсуждали вопрос социального обеспечения участников боевых действий.

«Президент заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, отменять не будут – в государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих», – говорится в релизе.

Напомним, местные жители провели акции протеста против разведения сил и средств в Волновахе и Станице Луганской.

Как сообщалось ранее, по словам министра обороны Андрея Загороднюка, в настоящее время Генеральный штаб Украины готовит план разведения сил и средств на Донбассе. Также, по его словам, разведение войск на Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.

Напомним, разведение войск планируют провести по всей линии разграничения. Вокруг населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) создадут безопасные районы. Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что Генеральный штаб проводит подготовку к этому.

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