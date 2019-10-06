Демонтировать фортификационную систему и убрать минные поля: В «ДНР» выдвинули новый ультиматум ВСУ

Представители «ДНР» требуют, чтобы Украина не только отвела вооруженные силы от линии разграничения, но и ликвидировала все фортификационные сооружения и мино-защитную систему. Об этом заявила «и.о. главы МИД ДНР» Наталья Никонорова, передают местные интернет-издания.

Никонорова утверждает, что Рамочное решение не содержит условия семидневной тишины для начала процесса разведения сил и средств, но в нем есть «обязательные мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения». «Также ожидаем, что будут даны соответствующие приказания вооруженным формированиям Украины, которым предстоит устранить все свои нарушения на участках разведения в районе н.п. Петровское и н.п. Золотое», – заявила она.

Как сообщалось ранее, НВФ производят обстрелы участков разведения сил и средств и не пропускают наблюдателей ОБСЕ к видеокамере, установленной в Петровском (Донецкая обл.). Местные жители провели акции протеста против разведения сил и средств в Волновахе и Станице Луганской.

Напомним, НВФ уже почти месяц не пускают патруль ОБСЕ к камерам видеонаблюдения в Петровском.

Как сообщалось ранее, по словам министра обороны Андрея Загороднюка, в настоящее время Генеральный штаб Украины готовит план разведения сил и средств на Донбассе. Также, по его словам, разведение войск на Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.

Напомним, разведение войск планируют провести по всей линии разграничения. Вокруг населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) создадут безопасные районы. Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что Генеральный штаб проводит подготовку к этому.

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