Донбасс: Где будут работать мобильные отделения «Ощадбанка» (График)

В Донецкой и Луганской областях с 7 по 11 октября вблизи линии разграничения будут работать мобильные подразделения «Ощадбанка». Об этом сообщает общественная организация «Донбасс-SOS» на своей странице в Facebook.

Так, в Донецкой области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать:

Бахмут (до переименования Артемовск), ул. Мира, 50 – 7 и 9 октября;

Авдеевка, ул. Коммунальная, 1 – 8 и 10 октября;

Село Зайцево (Жованка) Бахмутский район, ул. Мануильского, 46 – 11 октября.

В Луганской области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать:

Золотое, Золотовский городской совет, Попаснянський район – 7 и 11 октября;

Трехизбенка, Трехизбенский сельский совет, Новоайдарский район – 8 октября;

Золотое-4, Золотовский городской совет, Попаснянський район – 9 октября;

Нижнее, Нижненский поселковый совет, Попаснянский район – 10 октября.

Подразделения банка будут работать с 8:00 до 16:30.

По информации правозащитников, в мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.

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