Миллионы людей на Донбассе страдают от невидимых ран войны, – УВКБ ООН

Миллионы людей на Донбассе страдают от невидимых ран войны. Люди, проживающие в зоне боевых действий, вынуждены ежедневно сталкиваться со множеством вызовов и угрозой внезапной смерти. В целом, 3,4 миллиона человек на Донбассе нуждаются в гуманитарной помощи и защите. Почти 40% лиц, проживающих в Донецкой и Луганской областях, получили травму, повлекшую стресс, депрессию, тревожность и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) в результате насилия. После пяти лет конфликта гуманитарные организации ищут способы помочь пострадавшим лицам восстановить психическое здоровье. Об этом сообщает пресс-служба представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН).

Так, в Светлодарске (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) эхо периодических обстрелов уже стало обыденностью, как и страх, порожденный ими. Однако именно тишина между взрывами пугает больше всего. «Когда все затихает, появляется ощущение, что ничего никогда не изменится. Такое впечатление, что конфликт будет продолжаться бесконечно», – говорит Марина, портниха и мать двоих детей.

Марина – одна из миллионов человек, проживающих рядом с линией разграничения и для которых длительный вооруженный конфликт в Украине стал сложным психологическим испытанием. «Я чувствовала себя на грани, не хотела жить. Ничто мне не помогало. Впервые за всю жизнь я чувствовала полную безысходность и близость смерти. Даже когда у меня диагностировали рак в 2005 году, я не чувствовала себя настолько плохо», – поделилась Марина.

В организации отмечают, что история Марины, к сожалению, не исключение. «Каждый пятый, кто пережил войну или иной конфликт на протяжении последних 10 лет, жалуется на проблемы с психическим здоровьем, заключает Всемирная организация здравоохранения. Около 5% страдают серьезными расстройствами, в частности, биполярное расстройство, психоз, тяжелые формы депрессии или ПТСР, симптомы которых могут проявляться в ужасах, неконтролируемых воспоминаниях и усиленной тревожности», – говорится в сообщении.

Как отмечается, войны и преследования заставили 70,8 миллиона человек по всему миру покинуть их дома по состоянию на конец 2012 года. По словам старшего специалиста УВКБ ООН по вопросам психического здоровья Петера Вентевогеля, психическое здоровье и психосоциальная поддержка должны стать неотъемлемой частью гуманитарного реагирования в кризисных и чрезвычайных ситуациях по всему миру. «В мире все еще много тех, кто не получил базовой помощи по психическому здоровью и психосоциальной поддержки. Все гуманитарные партнеры агентства ООН, неправительственные организации и правительства должны активизировать свои усилия, чтобы сделать такие услуги частью гуманитарного реагирования», – сказал он.

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