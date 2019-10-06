В Константиновке экс-член НВФ «ДНР» сдался полиции

В Константиновке (Донецкая обл.) бывший участник незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» добровольно сдался полицейским. Об этом сообщает отдел коммуникации Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

«В июне 2014 года 24-летний мужчина подвергся российской пропаганде и пришел к террористам помочь строить "русский мир". Он дежурил на блокпосту, где обследовал транспорт и граждан, и незаконно ограничивал их проезд. Через несколько месяцев, когда украинские военные освобождали северные города Донецкой области, наемник испугался и покинул ряды террористов. Когда жизнь в постоянном ожидании быть задержанным надоела, экс-боевик сдался правоохранителям», – говорится в сообщении.

О возможности освободиться от наказания мужчина узнал из полицейских новостей.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют его деятельность в рядах НВФ.

В полиции напоминают, что согласно ч. 6 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления.

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