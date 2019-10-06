Переселенцы на Донетчине: Сколько зарегистрировано и где в большинстве

Переселенцы на Донетчине: Сколько зарегистрировано и где в большинстве

ДН

06.10.19 12:44dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 3 октября официально зарегистрировано 497 тыс. 11 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 03.10.2019 на территории Донецкой области учтено 420 192 семьи и 497 011 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 109 181;
  • дети – 62 781;
  • лица с инвалидностью – 17 426;
  • пенсионеры – 307 623.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 512 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 52 150;
  • Краматорск – 48 107;
  • Славянск – 39 959;
  • Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 596;
  • Константиновка – 23 236;
  • Марьинский район – 20 418;
  • Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 958;
  • Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 185;
  • Селидово – 16 087.

Напомним, в Украине по состоянию на 30 сентября учтены 1 млн 410 тыс. 511 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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