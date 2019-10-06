Переселенцы на Донетчине: Сколько зарегистрировано и где в большинстве

В Донецкой области по состоянию на 3 октября официально зарегистрировано 497 тыс. 11 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 03.10.2019 на территории Донецкой области учтено 420 192 семьи и 497 011 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 109 181;
- дети – 62 781;
- лица с инвалидностью – 17 426;
- пенсионеры – 307 623.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 512 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 52 150;
- Краматорск – 48 107;
- Славянск – 39 959;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 596;
- Константиновка – 23 236;
- Марьинский район – 20 418;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 958;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 185;
- Селидово – 16 087.
Напомним, в Украине по состоянию на 30 сентября учтены 1 млн 410 тыс. 511 переселенцев из Донбасса и Крыма.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации
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