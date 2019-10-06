Оформлено 4 миллиона: В Украине ID-паспорта становятся все более популярными

Государственная миграционная служба (ГМС) Украины оформила 4 млн паспортов гражданина Украины в форме ID-карты. 4 октября была персонализирована четырехмиллионная ID-карта. Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

«В целом, 4 миллиона ID-карточек Миграционная служба оформила с января 2016 года, с начала оформления биометрических документов в Украине. При этом только с начала 2019 года оформлено более 1,2 миллиона ID-карт», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что паспорт гражданина Украины в форме ID-карты является документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство на территории Украины. В отличие от паспорта-книжечки, документ нового образца соответствует современным международным стандартам в сфере безопасности документов. Благодаря имплантированному электронному бесконтактному носителю (чипу), который содержит персональные и биометрические данные владельца ID-карты, он «надежно защищен от подделки и копирования и является одним из лучших по качеству среди биометрических паспортов во многих странах мира».

Кроме того, ID-карта, которая является документом для внутреннего использования внутри государства, технически соответствует и международным требованиям к проездным документам. Владельцы ID-карт имеют возможность без загранпаспорта беспрепятственно пересекать государственную границу Украины для путешествий в Грузию и Турцию.

В ГМС отмечают, что в последнее время паспорт гражданина Украины современного образца приобретает все большую популярность: чаще всего владельцами ID-карточек становятся молодежь и люди среднего возраста, однако все чаще ее хотят оформить пожилые люди, кроме того – впервые и бесплатно ID-карта оформляется для лиц, достигших 14-летнего возраста.

«Вместе с тем, наблюдается рост уровня доверия граждан к Миграционной службе и паспортной системе в целом. О повышении доверия к паспортам гражданина Украины нового образца свидетельствует тот факт, что более 86% владельцев ID-карточек при оформлении документа предоставляют согласие на внесение в чип сведений об оцифрованных отпечатках пальцев рук», – отмечается в сообщении.

Также в ГМС рассказали, что в ближайшее время ожидается развитие инфраструктуры электронных сервисов, которые позволят существенно упростить предоставление услуг гражданам, которые являются владельцами биометрических документов.

Напомним, в Украине каждый ребенок, достигший 14-летнего возраста, обязан получить биометрический паспорт гражданина Украины в форме ID-карты, а в 18 лет заменить ID-карту на новую. А подлинность документов, в том числе паспортов, можно проверить с помощью онлайн-сервиса ГМС быстро и бесплатно.

Как сообщалось ранее, система «Электронная очередь» на сайте ГМС для получения услуг по оформлению внутреннего паспорта гражданина Украины и загранпаспорта работает централизованно в автоматизированном режиме, и работники Миграционной службы не имеют технической возможности влиять на ее работу. Ознакомиться с пошаговой инструкцией, как получить электронный талон на оформление ID-паспорта и загранпаспорта, можно здесь.

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