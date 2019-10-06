Ситуация в пунктах пропуска утром 6 октября

Сегодня утром, 6 октября, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Государственная пограничная служба Украины не представила свою традиционную утреннюю сводку по положению дел на украинских КПВВ.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Эдуард: «8:45. Машины за поворот. Это машин 60 приблизительно».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Марина: «7:03. 30 общая и 5 льготная. Марьинка».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Вадим: «6:12. Ееленовка. 80 общей и 20 льготы»;

Вадим: «6:51. 6:30 движение. Места в очереди так и продают. 7:00 проверка на территории бп. Еленовка. Проверка заняла 8 минут»;

Вадим: «9:21. Новотроицк в Еленовку пусто. Перед Еленовкой со стороны Волновахи машин 40».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь», КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!