Щенок в окопе: На передовой с бойцами ВСУ служит ротвейлер Дорри (Фото)

На Донбассе на передовой с бойцами Вооруженных Сил Украины (ВСУ) служит щенок ротвейлера по кличке Дорри. И хотя она еще боится выстрелов, но все же ходит на боевые дежурства и привыкает быть защитницей.

Так, Дорри несет службу на передовой вместе со своим хозяином. «Друг купил себе ротвейлера. Я с ним поиграл и мне очень понравилась эта порода. Друг сказал, что там еще две собачки остались с выводка. Ну, я и взял следом за ним», – сказал боец.

По его словам, щенок озорничает, таскает обувь. «Днем спит, а ночью ходит, парней пугает, потому что вынуждены еще внимательнее смотреть, кто в кустах ходит, шерудит. Но если кто-то подходит, то она дает знать – сразу лает. Так что она свою работу выполняет ночью. На обстрелы она еще реагирует и пугается. Но ей и интересно, заглядывает из-за угла. Пока я буду тут, она будет со мной. Как вырастет со мной, так и будет дальше. Будем рядом. Как я без нее буду?», – рассказал военнослужащий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Телепрограма «Будемо жити»

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