Жертвы войны на Донбассе: В ОБСЕ назвали новые данные за 2019 год

На Донбассе с начала 2019 года зафиксировано 115 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Миссия подтвердила информацию о том, что в течение отчетного периода (в период с 16 по 29 сентября, – ред.) ранения получили две женщины и один мужчина. Таким образом, количество подтвержденных СММ жертв среди гражданского населения с начала года составляет 115 человек: 16 погибших и 99 раненых», – говорится в отчете.

Кроме того сообщается, что в период с 16 по 29 сентября СММ зафиксировала более 9 650 нарушений режима прекращения огня. «Во второй половине отчетного периода уровень насилия соответствовал показателю, который был зафиксирован до вступления в силу заявления о подтверждении приверженности прекращению огня. Среднесуточный показатель достиг значения 886 нарушений режима прекращения огня в период с 23 по 29 сентября», – уточняется в отчете.

Как сообщалось ранее, по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе по состоянию на 11 сентября погибли 3 045 гражданских лиц.

По данным ООН, в период с 16 мая по 15 августа на Донбассе погибли 8 мирных жителей и 60 были ранены. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, на Донбассе за время вооруженного конфликта погибли 14 тысяч человек.

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