Какие действия по Донбассу вызовут массовые акции протеста: Мнение социолога

«Формула Штайнмайера» не предусматривает военного пути урегулирования конфликта на Донбассе. Массовое сопротивление общества могут вызвать две вещи. Такое мнение «24 каналу» высказал заместитель директора социологической группы «Рейтинг» Любомир Мысов.

По словам эксперта, большинство общества – 68% – считают Россию агрессором. Поэтому любые действия по сдаче территорий или возврату ОРДЛО* на условиях Кремля вызовут сопротивление в обществе. Возможно, длительное.

«Большинство украинцев считает, что конфликт на Донбассе нужно решать дипломатическим путем. 23% убеждены, что нужно продолжать военные действия до победы. 5% говорят, что Донбасс надо отделить от Украины», – отмечает Мысов.

Социолог отмечает: увеличилось количество тех, кто выступает за военное решение вооруженного конфликта. Раньше таких было 18-19%, теперь 25%. Это преимущественно жители западных областей, где выше протестные настроения.

Он подчеркивает: положительно общество воспринимает введение на оккупированные территории миротворцев ООН без российского контингента. Проведение местных выборов в ОРДЛО при условии восстановления контроля над украинско-российской границей. Чуть меньше украинцев поддерживают выборы под контролем ОБСЕ.

«Ряд инициатив украинцы остро критикуют. В первую очередь, амнистию боевиков. Второе – создание так называемой "народной милиции" в ОРДЛО. Вообще не воспринимают инициативу миротворцев с российским контингентом. Поэтому можно спрогнозировать, что крайние радикальные требования, такие, как проведение активных военных действий на Донбассе, или с другой стороны – предоставление автономии ОРДЛО – могут вызвать акции протеста», – подчеркивает Мысов.

Напомним, в Волновахе и Станице Луганской местные жители провели акции протеста против разведения сил и средств.

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