В ОБСЕ назвали количество смертей при пересечении линии разграничения на Донбассе

С начала 2019 года при пересечении линии разграничения в Донецкой и Луганской областях по естественным причинам скончались 27 человек. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«В этом году Миссия зафиксировала 27 случаев смерти по естественным причинам во время ожидания на блокпостах или при пересечении блокпостов вдоль линии соприкосновения, в том числе 2 случая, произошедших 19 и 21 сентября», – говорится в отчете.

Напомним, 19 сентября на КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.) умерла 82-летняя женщина, 21 сентября на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, в пункте пропуска Станица Луганская умер мужчина.

Как сообщалось ранее, по данным благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), на Донбассе за период январь-июнь этого года при пересечении линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) скончались 34 человека.

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