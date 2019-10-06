Почти везде – сразу на проверку: Ситуация в пунктах пропуска днем 6 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 6 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Юлия: «10:01. Из Бахмута на Майорское сразу на проверку»;

Юлия: «10:06. Из Бахмута, на ДНР родители встали недоехав до стелы "Горловка". Стоят»;

Приходько: «10:51. КПВВ "Горловка". По состоянию на 09:45 на пункте пропуска 110 автомобилей, 7 автобусов и микроавтобусов, до 40 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

2109: «12:21. Марьинка – пусто везде, "Каргил" в Донецк – льготы 20-25, основная – около 80 машин»;

Олег: «12:49. "Каргил" в сторону Украины: очередь до блоков возле моста»;

Pitich: «13:20. Марьинка в Донецк – пусто»;

Pitich: «13:58. Каргил в Донецк – 50 машин, 25 льготы»;

Pitich: «14:37. 15 машин в час протягивают».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Елена: «10:20. В Еленовке – 5-6 машин на выезд»;

Олег: «10:34. Еленовка в Украину – 6 машин.

Катюха: «12:20. Еленовка в Донецк – пусто, в сторону Мариуполя – 40 машин»;

Сергей: «12:59. Еленовка в Украину –10 машин перед полицией»;

Станислав: «13:27. Новотроицкое в обе стороны – пусто. Перлина из Донецка – никого»;

Станислав: «13:47. Еленовка в Донецк – 10 авто»;

Станислав: «14:14. На Еленовке из Донецка – 5 авто».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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