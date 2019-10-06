С КПП «Александровка» госпитализировали мужчину

На КПП «ДНР» «Александровка» («Каргилл») в Петровском районе временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка медицинская помощь потребовалась мужчине. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает «МЧС ДНР».

Отмечается, что оказана медицинская помощь мужчине 1959 г.р., пострадавший госпитализирован в ГБ № 14 Донецка.

За сутки в «республиканские» пункты оказания помощи обратилось 185 человек, за медицинской помощью обратилось 23 человека.

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