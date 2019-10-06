Гибель семьи в Марьинском районе квалифицирована как умышленное убийство

В Курахово (Донекая обл.) после семейной ссоры мужчина взорвал гранатой себя и свою жену. Супруги погибли на месте. Открыто уголовное производство, досудебное расследование продолжается. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Вчера около 15:20 в Марьинское отделение полиции поступила информация о том, что в микрорайоне Южном в Курахово произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.

На месте работали сотрудники следственно-оперативной группы, взрывотехники, ГСЧС и криминалистическая лаборатория.

В ходе расследования установлено, что погибшим является 51-летний мужчина и 49-летняя женщина. По предварительным данным, между супругами возникла ссора на почве ревности. Мужчина взял боеприпас и взорвал себя вместе с женой.

На месте происшествия эксперты обнаружили остатки гранаты РГО.

Факт квалифицирован по ч.2 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Также следователи проверяют версию совершения самоубийства.

Досудебное расследование продолжается.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!