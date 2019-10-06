В Донецкой области задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девушки, которая исчезла три недели назад

В Константиновке (Донецкая обл.) полиция вместе с жителями более 20 дней искали девочку, которая не вернулась домой с прогулки. Оперативники управления уголовного розыска совместно с местными полицейскими установили, что ребенок стал жертвой преступления и разоблачили убийцу. Полиция собрала доказательства того, как злоумышленник заманил школьницу в безлюдное место у водоема, ударил ножом, а тело спрятал в камышах. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает отдел Коммуникации ГУНП в Донецкой области.

15 сентября в полицию обратилась жительница Константиновки с заявлением об исчезновении дочери. По данному факту было открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) с отметкой «без вести пропала».

Полицейские организовали масштабные поиски ребенка. Долгое время работники полиции, представители приданных сил и общественности круглосуточно прочесывали город. Кроме того, отрабатывались соседние населенные пункты и прилегающие к ним территории.

Для установления местонахождения Ирины Лысенко был создан оперативный штаб. В его состав вошли работники полиции Константиновки, а также наиболее опытные представители уголовного розыска и следственного управления Донецкой области.

Полицейские обыскали каждый колодец, каждую канаву, обошли каждый двор и проверили всех ранее судимых граждан и лиц без определенного места жительства.

Во время следственных и розыскных мероприятий оперативники установили обстоятельства исчезновения ребенка и вышли на ее убийцу.

Так, в день исчезновения девушка доехала на такси до центра города, где познакомилась со своим убийцей. 39-летний мужчина угостил ее, заманил к водоему и нанес несколько ударов ножом в шею. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело девушки в камышах в воде и прикрыл ветками, а нож выбросил в воду.

Полиция задержала злоумышленника. Им оказался гражданин Молдовы, ранее судимый за разбойное нападение. В рамках оперативно-профилактических мероприятий «Мигрант» полицейские берут под контроль иностранцев, которые совершают преступления на территории Украины – это и помогло оперативно разыскать убийцу.

Вещественные доказательства изъяты. Тело потерпевшей направлено на экспертизу. Полиция проверяет факт изнасилования ребенка.

При этом пресс-служба прокуратуры Донецкой области сегодня сообщает, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.

«Следствием установлено, что 14 сентября, примерно в 00:30, мужчина, находясь на одной из остановок общественного транспорта в г. Константиновке, познакомился с девушкой, которой во время непродолжительного разговора предложил вступить с ним в половую связь. По словам подозреваемого, после полового акта он испугался, что девушка может обратиться в полицию, и достал из кармана нож и дважды ударил им ее в шею. От полученных травм девушка скончалась на месте, а злоумышленник, для сокрытия следов преступления, затащил тело жертвы в камыш у пруда, и оставив его там, убежал», – говорится в сообщении прокуратуры.

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