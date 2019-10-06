Жители неподконтрольного Донбасса назвали населенные пункты, куда ездят через линию разграничения (Карта)

Большинство жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий (НКТ) Донбасса, пересекающих линию разграничения, путешествуют в населенные пункты на подконтрольной территории (КТ), расположенные ближе к контрольным пунктам въезда-выезда (КПВВ). Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете «Мониторинг контрольных пунктов въезда-выезда на востоке Украины (январь-июнь 2019 года)»* Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), опубликованном на сайте организации.

«Поскольку жители НКТ часто путешествуют, чтобы решить вопросы, связанные с государственными, юридическими или банковскими услугами, важно понимать нагрузку и потребности инфраструктуры населенных пунктов на КТ. 39% всех жителей НКТ (4 707 человек) назвали населенный пункт, в который они направлялись. Большинство таких респондентов (95%) ездили по Донецкой и Луганской областях, предпочитая населенные пункты, расположенные ближе к КПВВ. 3% (145 человек) направлялись в Запорожскую область, 1% (47 человек) – в Днепропетровскую область», – говорится в отчете.

Правозащитники обращают внимание, что некоторые из респондентов, указавшие Новотроицкое, Марьинку, Станицу Луганскую, Зайцево, Бахмут, Гнутово и Пищевик местами назначения своего путешествия, путешествовали на сами КПВВ, чтобы получить услуги, которые там доступны. «Также есть вероятность, что некоторые респонденты называли случайные населенные пункты, если не чувствовали себя комфортно и не хотели делиться такой информацией», – отмечается в отчете.

Чаще всего респонденты, опрошенные на КПВВ «Гнутово», которые ответили на этот вопрос, путешествовали в Мариуполь (74% – 743 человека). Респонденты на КПВВ «Майорское» преимущественно ездили в Бахмут (51% – 384 человека). Респонденты с КПВВ «Марьинка» почти одинаково часто путешествовали в Курахово (36% – 430 человек) и Покровск (31%). Новотроицкое чаще всего отмечали респонденты, опрошенные на КПВВ «Новотроицкое» (56%). Они также часто указывали Мариуполь (19%) и Волноваху (19%). Респонденты с КПВВ «Станица Луганская» преимущественно путешествовали в Станицу Луганскую (62% – 193 человека).

* В основу отчета положены данные, собранные в течение января-июня на каждом из 5 КПВВ, расположенных в Донецкой («Майорское», «Марьинка», «Гнутово» и «Новотроицкое») и Луганской («Станица Луганская») областях. Были опрошены 12 911 человек. Отчет содержит информацию, собранную БФ «Право на защиту» в рамках опроса, который регулярно проводится с июня 2017 года. Опрос является частью мониторинга нарушения прав населения, пострадавшего от конфликта. Методология сбора данных была одинаковой на всех КПВВ. Мониторы опрашивали гражданских лиц в пешеходных очередях на КПВВ до или с подконтрольной территории. Опрос проводился анонимно и на добровольных началах в форме личных интервью с людьми, старше 18 лет. Мониторы подходили к каждому четвертому человеку в очереди. Если человек отказывалась участвовать в опросе, мониторы подходили к следующему четвертому лицу в очереди. Мониторы работали только на подконтрольной украинской власти территории.

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